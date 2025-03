Fiorentina-Atalanta 1-0, decide Kean. I viola agganciano la Lazio

(Adnkronos) – La Fiorentina gioca una grande partita e supera l’Atalanta 1-0 al Franchi, nel big match della 30esima giornata di Serie A. Decisiva la rete di Kean al 45′ del primo tempo, ma sono diverse le occasioni fallite dai viola con la squadra di Gasperini in calo (e di nuovo ko in trasferta dopo sette mesi). La Viola sale così a 51 punti e aggancia al settimo posto la Lazio, impegnata domani con il Torino, mentre l’Atalanta resta terza a 58 punti, ma spreca l’occasione di agganciare momentaneamente il Napoli al secondo posto. Palladino sceglie il tandem d’attacco Gudmundsson e Kean, mentre nel terzetto difensivo davanti a De Gea giocano Pongracic, Mari e Ranieri. Nell’Atalanta Gasperini ripropone Retegui titolare, con lui Lookman e De Ketelaere. In mezzo al campo spazio per Pasalic con De Roon, ai lati Bellanova e Zappacosta. Partita molto equilibrata, soprattutto nella prima frazione, che però si sblocca nel finale grazie a Moise Kean che ruba un pallone a metà campo a Hien e si invola verso la porta battendo Carnesecchi con un tocco morbido nell’angolino. Nella ripresa la Viola è ancora pericolosa al 51′ con una conclusione dal limite di Fagioli, ma Carnesecchi si stende e smanaccia a lato. Al 60′ ancora Kean protagonista: l’attaccante anticipa Djimsiti, ma arriva l’intervento provvidenziale di Carnesecchi.. Al 62′ altra ripartenza di Dodò, che arriva al limite e serve Kean: il centravanti azzurro controlla e calcia di potenza, ma la palla termina alta sopra la traversa. La reazione bergamasca arriva al 65′ con De Ketelaere che calcia a fil di palo, ma al 72′ è miracoloso due volte Carnesecchi: Beltran imbuca per Ranieri, che si presenta a tu per tu con il portiere dell’Atalanta. Carnesecchi respinge la prima conclusione e si oppone anche sulla seconda. Grande occasione per il raddoppio sprecata dai viola. Nel finale di gara esce Kean, con l’ovazione del Franchi, ed entra Zaniolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)