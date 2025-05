Fiorentina-Betis: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Fiorentina punta alla terza finale consecutiva di Conference League. Oggi, giovedì 8 maggio, i viola ospitano il Betis al Franchi, nella semifinale di ritorno della competizione. Si riparte dal 2-1 degli spagnoli nella partita d’andata, arrivato grazie ai gol di Ezzalzouli e Antony (rete di Ranieri per i toscani). Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Betis, semifinale di ritorno di Conference League. Si gioca alle 21.

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodô, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmunsson, Kean. All. Palladino

Betis (4-2-3-1): F. Vieites, Ruibal, Bartra, Natan, Perraud, Fornals, Cardoso, Antony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu. All. Pellegrini La semifinale di Conference League tra Betis e Fiorentina sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now e Sky Go. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8.