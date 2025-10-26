14 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sfida dal sapore d’Europa in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Fiorentina affronta il Bologna – in diretta tv e streaming – allo stadio Franchi di Firenze nell’ottava giornata di Serie A. Il club viola è reduce dal successo per 3-0 contro il Rapid Vienna nell’ultima trasferta di Conference League, mentre in campionato ha perso contro il Milan a San Siro per 2-1. I rossoblù di Italiano invece hanno vinto contro l’FCSB a Bucarest in Europa League e hanno trionfato a Cagliari 2-0 nell’ultimo turno di Serie A. 

 

La sfida tra Fiorentina e Bologna è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli 

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

 

Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14 ° C
16.2 °
13.8 °
92 %
1kmh
40 %
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
18 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1999)ultimora (1409)vid (287)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati