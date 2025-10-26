Fiorentina-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Sfida dal sapore d’Europa in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Fiorentina affronta il Bologna – in diretta tv e streaming – allo stadio Franchi di Firenze nell’ottava giornata di Serie A. Il club viola è reduce dal successo per 3-0 contro il Rapid Vienna nell’ultima trasferta di Conference League, mentre in campionato ha perso contro il Milan a San Siro per 2-1. I rossoblù di Italiano invece hanno vinto contro l’FCSB a Bucarest in Europa League e hanno trionfato a Cagliari 2-0 nell’ultimo turno di Serie A.

La sfida tra Fiorentina e Bologna è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

