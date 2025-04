Fiorentina-Celje: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Obiettivo terza semifinale consecutiva di Conference League. La Fiorentina ci riprova e oggi, giovedì 17 aprile, affronta il Celje al Franchi nel ritorno dei quarti del torneo. Si riparte dal successo per 2-1 dei viola in Slovenia. Calcio d’inizio alle 18:45. Ecco tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e in streaming Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18:45 tra Celje e Fiorentina: Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Mandragora, Ranieri; Richardson, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino

Celje (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

Fiorentina-Celje, sfida di ritorno dei quarti di Conference League, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Per gli abbonati, la partita sarà visibile anche sulle app Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)