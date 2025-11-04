15.1 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Fiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim

(Adnkronos) – La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia oggi martedì 4 novembre l’esonero dell’allenatore Stefano Pioli, che sarà sostituito, ad interim, da Daniele Galloppa.”ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”.  

sport

