Fiorentina-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 23 febbraio, i viola sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – al Franchi nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli arriva dal successo di Conference League contro il Jagiellonia, battuto 3-0 in trasferta nell’andata dei playoff, mentre nell’ultima di campionato ha vinto 2-1 in trasferta contro il Como. Il Pisa di Hiljemark invece, succeduto a Gilardino in panchina, ha perso in casa 2-1 con il Milan. 

 

La sfida tra Fiorentina e Pisa è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Kean. All. Vanoli 

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Iling-Junior, Durosinmi. All. Hiljemark 

 

Fiorentina-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

