Fiorentina-Polyssa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Fiorentina a caccia della qualificazione nella fase campionato di Conference League. I viola scendono in campo oggi, giovedì 28 agosto, contro gli ucraini del Polyssa nel ritorno dei preliminari della competizione europea. La squadra di Pioli è a un passo dalla qualificazione dopo aver vinto l’andata, una settimana fa, per 3-0 grazie all’autogol di Kudryk e alle reti di Gosens e Gudmundsson. La Fiorentina è reduce dall’esordio in Serie A, dove alla prima giornata ha pareggiato a Cagliari 1-1. La sfida tra Fiorentina e Polyssa è in programma oggi, giovedì 28 agosto, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Pioli

Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All Rotan Fiorentina-Polyssa sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, ma sarà visibile anche sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)