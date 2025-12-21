6.1 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Fiorentina-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. I viola sfidano oggi, domenica 21 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – al Franchi nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Conference contro il Losanna, che si è imposto 1-0 ‘condannando’ i viola ai playoff, ed è all’ultimo posto della classifica in campionato con 6 punti e nessuna vittoria ancora conquistata. Quella di Runjaic invece ha battuto il Napoli 1-0 in casa e si trova in decima posizione a quota 21. 

 

La sfida tra Fiorentina e Udinese è in programma oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic 

 

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su SkySport. La partita sarà disponibile anche sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

