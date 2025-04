Firenze, 37enne trovato morto in casa a Certaldo: sul corpo diverse coltellate

(Adnkronos) – Secondo gli inquirenti merita un ulteriore approfondimento la morte di un uomo di 37 anni avvenuta nei giorni scorsi a Certaldo (Firenze). La circostanza del fatto, ma soprattutto le ferite rinvenute sul corpo dell’uomo, nato a Poggibonsi (Siena) e residente a Certaldo, hanno convinto l’autorità giudiziaria a disporre nuovi accertamenti. Il pubblico ministero della Procura di Firenze, Leopoldo De Gregorio, ha, infatti ordinato l’autopsia. A trovare il 37enne privo di vita sarebbero stati i parenti. L’uomo non rispondeva alle telefonate e così i familiari sono andati nella sua casa e hanno fatto la tragica scoperta. In un primo momento tutto faceva ipotizzare a un suicidio, effettuato infliggendosi vari colpi di fendente sul corpo. Tuttavia le numerose ferite con un coltello e soprattutto il fatto che i tagli fossero presenti un po’ in tutto il corpo, sulle braccia, sulle gambe e anche il busto, hanno convinto gli inquirenti a rivalutare l’ipotesi iniziale e fare ulteriori accertamenti. Adesso dovrà essere l’autopsia a provare a dare delle risposte. Anche i dispositivi tecnologici (pc, telefonino, ecc.) sequestrati potrebbero rivelare informazioni utili alle indagini su un caso che per il momento lascia aperti molti interrogativi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)