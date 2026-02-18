Firenze, trovato cadavere decapitato di una donna a Scandicci

(Adnkronos) – Giallo a Scandicci (Firenze), dove il cadavere decapitato di una donna è stato trovato oggi, mercoledì 18 febbraio, all’interno di un edificio abbandonato dell’ex area del Cnr, nella zona del parco del casello dell’Acciaiolo.

Sul posto sono tutt’ora in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci e del comando provinciale di Firenze. Presenti anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento.

—

cronaca

