Firenze, turista aggredita e stuprata in centro: bloccati due sospetti

(Adnkronos) – Aggredita nel cuore della notte, in una delle piazze più centrali della città di Firenze. Una giovane turista straniera è stata violentata nel capoluogo toscano, attorno alle quattro del mattino, tra venerdì 7 e sabato 8 novembre. La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, sarebbe stata avvicinata da due uomini, mentre camminava in piazza San Pancrazio, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, e poi abusata in un’auto.

L’allarme lanciato da un passante

A lanciare l’allarme è stato un passante, che avrebbe sentito le urla provenire da una vettura, parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un’ambulanza del 118: la giovane è stata trasportata in ospedale, dove i sanitari hanno attivato il protocollo del codice rosa per le vittime di violenza sessuale.

L’inchiesta

Le indagini, affidate alla squadra mobile, sono partite immediatamente. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi per individuare i presunti autori dell’aggressione. Due uomini, sospettati di essere coinvolti nell’episodio, sono stati accompagnati in Questura per essere ascoltati. Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe trascorso la serata in alcuni locali del centro e avrebbe bevuto alcolici. Poi, nel cuore della notte, l’incontro con i due sconosciuti e la violenza. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio della notte e attendono i risultati degli accertamenti medici e tecnici per confermare la dinamica dei fatti.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)