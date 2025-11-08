17.1 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Firenze, turista aggredita e stuprata in centro: bloccati due sospetti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Aggredita nel cuore della notte, in una delle piazze più centrali della città di Firenze. Una giovane turista straniera è stata violentata nel capoluogo toscano, attorno alle quattro del mattino, tra venerdì 7 e sabato 8 novembre. La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, sarebbe stata avvicinata da due uomini, mentre camminava in piazza San Pancrazio, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, e poi abusata in un’auto. 

L’allarme lanciato da un passante 

A lanciare l’allarme è stato un passante, che avrebbe sentito le urla provenire da una vettura, parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un’ambulanza del 118: la giovane è stata trasportata in ospedale, dove i sanitari hanno attivato il protocollo del codice rosa per le vittime di violenza sessuale. 

L’inchiesta 

Le indagini, affidate alla squadra mobile, sono partite immediatamente. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi per individuare i presunti autori dell’aggressione. Due uomini, sospettati di essere coinvolti nell’episodio, sono stati accompagnati in Questura per essere ascoltati. Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe trascorso la serata in alcuni locali del centro e avrebbe bevuto alcolici. Poi, nel cuore della notte, l’incontro con i due sconosciuti e la violenza. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio della notte e attendono i risultati degli accertamenti medici e tecnici per confermare la dinamica dei fatti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
18.4 °
15.5 °
57 %
1kmh
40 %
Sab
16 °
Dom
16 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1494)ultimora (1391)sport (62)demografica (41)attualità (16)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati