Fisco, Leo: “Ipotesi decreto omnibus a completamento riforma”

(Adnkronos) – Potrebbe esserci anche un decreto omnibus a completamento della riforma fiscale. Lo ha indicato il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo a Telefisco del ‘Sole24Ore’, spiegando che il governo ha già varato 18 dlgs e 6 Testi unici. Per completare la riformare fiscale arriveranno “due dlgs, uno sui giochi fisici ed uno sulla giustizia tributaria” e “a completamento della riforma pensiamo a decreto omnibus dove cerchiamo di recuperare tutti gli interventi tributari, organizzativi e procedimentali, ovviamente compatibilmente con risorse”.

“Dobbiamo fare la riforma ma con risorse ben definite, senza salti nel buio”, ha indicato ancora il vice ministro.

La riforma fiscale avanza con “un’attenta delle valutazione risorse”, “predico sempre prudenza” sui conti, insiste. “Non possiamo fare ricorso al deficit”, come facevano i governi del passato, “e questo ci sta premiando come credibilità acquisita dall’Italia a libello internazionale, teniamo lo spread sotto controllo e stiamo uscendo dalla procedura Ue”, ha rilevato.

“Stiamo lavorando con l’obiettivo di eliminare le limitazioni territoriali, quindi indipendentemente da dove avviene l’investimento, anche al di fuori del perimetro Ue, quello è premiato nel senso di poter fruire dell’iperammortamento. Se tutto andrà secondo le nostre aspettative, dovremmo inserirlo nel prossimo provvedimento legislativo”, le parole di Leo.

