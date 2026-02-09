10.5 C
Fisica, è morto Antonino Zichichi: aveva 96 anni

(Adnkronos) – Il fisico Antonino Zichichi, autore di numerose e importanti ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare, lo scienziato che arrivò alla scoperta dell’antimateria, è morto all’età di 96 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata all’Adnkronos dal Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice (Trapani), di cui l’illustre scienziato era l’animatore e la guida.  

A Zichichi si deve la scoperta dell’antideutone, la determinazione accurata della costante di accoppiamento delle interazioni deboli e del momento magnetico anomalo del muone e studi sulla struttura elettromagnetica del protone.  

Con la sua scomparsa, l’Italia perde uno dei suoi più noti scienziati, una figura centrale nella storia della fisica italiana del Novecento. Zichichi è stato un fisico teorico di fama internazionale, un instancabile promotore della cultura scientifica, fondatore di istituzioni, inventore, visionario e, soprattutto, divulgatore. Il suo volto, la sua voce e il suo stile inconfondibile sono rimasti per decenni familiari al grande pubblico, ben oltre le mura accademiche.  

Scienziato dalle intuizioni geniali, uomo di fede, pensatore fuori dagli schemi, Zichichi ha costruito ponti tra scienza e religione, tra politica e cultura, tra laboratori e televisioni, rendendo la scienza – quella più complessa, la fisica delle particelle – materia viva e dibattuta. 

cronaca

