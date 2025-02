Flavia Vento: “Ero alcolista, ho smesso e ora voglio incontrare Fedez”

(Adnkronos) – “Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un’altra persona, voglio rompere il voto di castità per un grande amore. Tom Cruise? Resta il mio sogno ma voglio conoscere Fedez”. Flavia Vento scende in campo svelando un retroscena della sua vita legato all’alcol e annunciando il desiderio di incontrare da vicino l’ex marito di Chiara Ferragni. Lo ha fatto con Monica Setta a ‘Storie di Donne al Bivio Week End’ nella puntata in onda sabato 15 alle 14 su Rai2. “Ho incrociato Fedez ad un evento ma ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente”. Quanto al lavoro Flavia Vento conferma che sarebbe pronta a ripartire per l’Isola dei Famosi 2025: “Se mi chiamassero volerei subito all’isola”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)