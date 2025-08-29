23.6 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Floriani Mussolini, esordio in A con la Cremonese: “Un sogno”. Dietro la maglia il nome per evitare polemiche

(Adnkronos) – Giornata da incorniciare per Romano Floriani Mussolini. Il figlio dell’ex senatrice Alessandra Mussolini e bisnipote di Benito Mussolini, ha esordito oggi in Serie A con la maglia della Cremonese, contro il Sassuolo. Per lui, debutto fortunato e vittoria per i suoi, aiutati grazie al rigore del decisivo 3-2 procurato allo scadere. Mandato in campo dal tecnico Davide Nicola a una manciata di minuti dalla fine, il classe 2003 è entrato in campo col piglio giusto e si è subito rivelato decisivo.  
Romano (come scritto sulla maglia, per evitare polemiche legate a un cognome pesante) è stato atterrato da Fadera in pieno recupero, portando l’arbitro a fischiare il rigore valso poi il 3-2 di De Luca e il primato solitario in classifica per i grigiorossi, a punteggio pieno dopo due giornate di campionato.  Il terzino ha commentato così il suo esordio ai microfoni di Dazn: “Sono successe tante cose in troppo poco tempo e questa serata non la dimenticherò mai perché l’esordio in A lo sognavo da sempre. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi dietro la linea difensiva del Sassuolo: il mio obiettivo era cercare di determinare e sono contento di esserci riuscito”. Per lui, lodi anche dal tecnico Davide Nicola: “Felice per lui e per il suo esordio. Ne ho già fatti esordire altri contro il Milan, ne abbiamo ancora da lanciare, ma valuterò in base ai momenti. Lui è stato bravo a sfruttare il momento, ma deve continuare a lavorare”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

