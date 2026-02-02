7.7 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Florida, freddo record: dagli alberi cadono… iguane

(Adnkronos) –
L’ondata di gelo che ha colpito la Florida, nel sud degli Stati Uniti, ha sorpreso abitanti ‘particolari’. Le temperature in queste ore sono scese a livelli record, con le minime anche attorno ai 2 gradi: una raritrà nella penisola. Il freddo anomalo ha letteralmente paralizzato migliaia di iguana, rettili diffusissimi in Florida e abituati ad un clima caldo umido. Il crollo delle temperature ha prodotto conseguenze immediate sugli animali, sprofondati in un torpore simile ad uno stato di letargo. Molti esemplari, immobilizzati e storditi dal freddo mentre erano sugli alberi, sono caduti al suolo.  

Residenti e autorità hanno raccolto più di 1000 iguane in un solo giorno. I rettili sono stati consegnati alla ‘Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC)’ affinché venissero trattati con competenza e eventualmente riconsegnati a soggetti affidabili.  

Le iguane, una volta riscaldate, riprendono normalmente le loro funzioni. L’agenzia ha raccomandato i residenti di non portare gli animali a casa perché possono diventare aggressive una volta riscaldate. 

