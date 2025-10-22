17.5 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Flotilla, Garante apre procedimento di valutazione verso i sindacati per sciopero generale 3 ottobre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Finisce sotto la lente del Garante lo sciopero generale proclamato lo scorso 3 ottobre in solidarietà con la Global Sumud Flotilla bloccata da Israele nelle acque antistanti Gaza.  

La Commissione di garanzia sugli scioperi – rende noto il Garante in un comunicato – con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana – ha deliberato “l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti”.  

Il Garante, con il provvedimento già adottato lo scorso 2 ottobre, “aveva preventivamente segnalato, ai soggetti proclamanti, la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori'”. 

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, esprime “soddisfazione” per il procedimento di valutazione aperto del Garante sugli scioperi, a supporto della popolazione di Gaza e contro il blocco da parte di Israele della Global Sumud Flotilla. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.5 ° C
18.4 °
16.6 °
91 %
3.1kmh
75 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
17 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2099)ultimora (1416)vid (299)tec (94)Lav (75)sport (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati