mercoledì 1 Ottobre 2025
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

(Adnkronos) – Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell’ambito dell’intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. Lo fa sapere il direttore della testata Francesco Cancellato che dice: “Non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. Noi ci attiveremo immediatamente con il ministero degli Esteri e con i corpi diplomatici per capire cosa succede al nostro giornalista”.  

cronaca

