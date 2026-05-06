15.7 C
Firenze
mercoledì 6 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Flotilla, morta madre attivista Avila: lui non lo sa perchè detenuto in isolamento in Israele

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ morta la madre dell’attivista brasiliano della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila, detenuto in Israele. Lo riporta la Global Sumud Flotilla in una nota, sottolineando che l’attivista non è a conoscenza del decesso della madre in quanto detenuto in isolamento. Teresa Regina aveva 63 anni ed è morta a Brasilia dopo una lunga malattia. 

Gli attivisti hanno definito la situazione “straziante” e hanno ribadito l’appello a Israele per l’immediata liberazione di Avila e dell’attivista spagnolo Saif Abukeshek. In un commovente tributo, gli organizzatori della Flotilla hanno descritto la madre dell’attivista come una donna di “straordinaria gioia e grande forza”, aggiungendo che la figlia di due anni di Avila porta il suo nome. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.7 ° C
16.5 °
14.3 °
87 %
4.5kmh
75 %
Mer
20 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1871)ultimora (963)ImmediaPress (265)Video Adnkronos (241)sport (68)lavoro (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati