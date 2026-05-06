Flotilla, morta madre attivista Avila: lui non lo sa perchè detenuto in isolamento in Israele

(Adnkronos) – E’ morta la madre dell’attivista brasiliano della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila, detenuto in Israele. Lo riporta la Global Sumud Flotilla in una nota, sottolineando che l’attivista non è a conoscenza del decesso della madre in quanto detenuto in isolamento. Teresa Regina aveva 63 anni ed è morta a Brasilia dopo una lunga malattia.

Gli attivisti hanno definito la situazione “straziante” e hanno ribadito l’appello a Israele per l’immediata liberazione di Avila e dell’attivista spagnolo Saif Abukeshek. In un commovente tributo, gli organizzatori della Flotilla hanno descritto la madre dell’attivista come una donna di “straordinaria gioia e grande forza”, aggiungendo che la figlia di due anni di Avila porta il suo nome.

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