Flotilla si avvicina a Gaza. Meloni: “Iniziativa irresponsabile”. Israele: “Consegnate gli aiuti”

(Adnkronos) – “Siamo a 75 miglia” da Gaza. Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, ha risposto così interpellato al telefono. “Mai nessuno è arrivato così vicino”, ha aggiunto, spiegando che, per il momento, la “situazione è tranquilla”.

”Li ho sentiti prima di iniziare la conferenza stampa e la situazione era molto tranquilla. E’ chiaro che questo scenario è una conseguenza di tutta la pressione che c’è, altrimenti sarebbe già accaduto e anche pesantemente. Ma è certo che prima o poi li fermeranno, forse già oggi”, ha detto Maria Elena Delia, la portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

“La cosa più importante è il sostegno europeo a un piano di pace sul quale c’è stata una adesione amplissima dai paesi arabi ai paesi europei. Aspettiamo la risposta di Hamas. In questa fase, in un equilibrio estremamente delicato e di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha margini di pericolosità e irresponsabilità, continuo a non capirlo”, ha affermato la premier Giorgia Meloni a proposito della Flotilla, al suo arrivo a Palazzo Christiansborg, sede del Consiglio europeo informale di Copenaghen.

“Penso che dopo gli appelli che sono stati fatti dal Presidente Mattarella e da altri leader europei, il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria – e poi si è scoperto che era per forzare un blocco navale – assume dei contorni che sono incredibili”, ha detto Meloni.

Quella di queste ore “è una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità e attendere mentre c’è un negoziato di pace è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese. Ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità…”, ha dichiarato la premier.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha sottolineato che ”anche la Spagna ha chiesto di non proseguire” la missione della Global Sumud Flotilla, affermando che ”da ogni parte chiedono che questa provocazione di Hamas-Sumud cessi”. Rilanciando l’appello diffuso dal ministero degli Esteri italiano e greco, di ”accettare l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme di consegnare in sicurezza gli aiuti destinati alla solidarietà con i bambini, le donne e gli uomini di Gaza”, Sa’ar ha detto che come israeliani ”ci uniamo a questi appelli e ribadiamo: non è troppo tardi”.

”Vi preghiamo di trasferire pacificamente a Gaza tutti gli aiuti di cui disponete attraverso il porto di Cipro, il porto turistico di Ashkelon o qualsiasi altro porto della regione”, ha aggiunto Sa’ar.

