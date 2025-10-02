14 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Flotilla, una barca nelle acque di Gaza? Mikeno non si ferma

(Adnkronos) –
Una barca della Flotilla nelle acque di Gaza? Mikeno, a quanto pare, non si è fermata. Israele ha intercettato sostanzialmente tutta la flotta della Global Sumud Flotilla e le imbarcazioni sono destinate ad approdare nel porto israeliano di Ashdod dopo aver modificato la propria rotta. Secondo il tracker abbinato al sito della Flotilla, che documenta gli spostamenti delle imbarcazioni attraverso il Mediterraneo, c’è ancora una ‘traccia blu’, che identifica una navigazione ancora attiva. 

A giudicare dalla mappa dinamica, la barca greca Mikeno – con comandante turco – ha ‘dribblato’ il blocco israeliano e ha raggiunto il mare davanti alla costa di Gaza. Secondo informazioni diffuse sui social e non confermate da Israele, Mikeno sarebbe arrivata a 9 miglia nautiche dalla costa. Gli ultimi aggiornamenti del tracker indicano che la barca si sia fermata nella mattinata italiana. 

