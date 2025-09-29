15.5 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Arrivate fino alle acque territoriali, poi fermatevi. Non si deve avere altro sangue”. E’ il messaggio che Romano Prodi invia alla Flotilla, il gruppo di barche che naviga verso Gaza con l’obiettivo dichiarato di porre fine all”’assedio” di Israele. Le barche dovrebbero arrivare entro 24-48 ore nella zona a rischio e, in teoria, nel giro di 3-4 giorni a Gaza. “L’iniziativa era buona, ha animato l’opinione pubblica come le manifestazioni. L’ho vista con favore, ma a questo punto non mettiamo altro sangue. Netanyahu non perdona, Netanyahu spara. Quando uno rade al suolo una città e fa 65mila morti, non si interessa alla Flotilla. A lui interessa solo l’appoggio americano, il resto non conta nulla”, dice Prodi a La torre di Babele su La7. “Sugli aiuti c’è questa piccola scappatoia, di farli portare dal Patriarcato di Gerusalemme che ha una storia aperta. Anche il piccolo obiettivo viene raggiunto”, aggiunge l’ex premier conversando con Corrado Augias. “Io credo che il gesto iniziale sia nobile, credo che barche a vela possano portare aiuti irrisori. Lì servono decine di tir al giorno, una barca a vela può portare qualche cassa. C’è un intento politico alla fine dell’impresa che va valutato, aprire un corridoio umanitario permanente”, dice il giornalista.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.5 ° C
17.8 °
14.8 °
76 %
2.1kmh
0 %
Mar
24 °
Mer
21 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati