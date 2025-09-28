18.4 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Flotilla verso Gaza, Richard Gere: “Tutti devono fare qualcosa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Richard Gere ‘spinge’ le navi della Flotilla, intenzionate a proseguire il viaggio verso Gaza. “Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto”, dice l’attore, a margine della sfilata di Giorgio Armani, a Milano, rispondendo a chi gli chiede cosa ne pensi della Global Sumud Flotilla. L’attore, noto per il suo attivismo, aggiunge: “Dobbiamo informarci, dobbiamo dire no quando è importante dire no, dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. Altrimenti vuol dire che ci meritiamo il mondo in cui viviamo”. La missione della Flotilla, che dichiaratamente punta a interrompere l”assedio’ di Israele alla Striscia, prosegue nonostante gli appelli delle istituzioni. “La Flotilla è in questo momento a rischio. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che verrà fatto, sarà micidiale. È molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti ed eventualmente delle morti”, il videomessaggio registrato da Stefano Bertoldi, comandante della Zefiro, una delle barche della Flotilla danneggiate nell’ultimo attacco attribuito a droni. Nel drammatico messaggio Bertoldi invita a diffondere il più possibile il video e chiama tutti alla mobilitazione: “Scendiamo in piazza”, l’esortazione del comandante della Zefiro, è “l’ora del popolo, è l’ora delle persone”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.4 ° C
18.8 °
16.3 °
65 %
3.6kmh
0 %
Dom
17 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
19 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati