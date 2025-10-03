10.1 C
Foggia, ucciso uomo a San Severo: arrestata la compagna

(Adnkronos) –
Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo (Foggia) con l’accusa di aver ucciso il compagno, un coetaneo. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura, nei confronti della donna, accusata del delitto, avvenuto lo scorso 5 marzo.  

L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dai carabinieri, è partita dopo il ritrovamento, da parte del 118, dell’uomo, ferito all’addome nella sua abitazione di San Severo. Trasportato all’ospedale, è morto dopo alcune ore a causa della profonda ferita, inferta con un coltello da cucina.  

Le dichiarazioni della compagna, ritenute dagli investigatori contraddittorie, hanno portato ad effettuare maggiori approfondimenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’omicidio è avvenuto nell’ambito di conflitti di coppia, caratterizzati da litigi e discussioni. L’arrestata, portata nella casa circondariale di Foggia, dovrà rispondere del reato di omicidio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

