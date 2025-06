Fognini-Alcaraz oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Al via Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 30 gennaio, inizia lo Slam inglese. Ad aprire il torneo sull’erba di Londra sarà, come da tradizione, il campione in carica Carlos Alcaraz. Per lo spagnolo, fresco vincitore del Roland Garros e del Queen’s sfida affascinante contro Fabio Fognini al primo turno. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. Il match tra Fabio Fognini e Carlos Alcaras inizierà alle 14.30 sul Centrale. Tra l’azzurro e lo spagnolo ci sono due precedenti, entrambi su terra a Rio de Janeiro, nel 2022 e nel 2023, ed entrambi vinti da Alcaraz. Fognini-Alcaraz, come tutti i match di Wimbledon 2025, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)