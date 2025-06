Fognini contro Moutet, sconfitta e alta tensione a Stoccarda – Video

(Adnkronos) – Alta tensione tra Fabio Fognini e Corentin Moutet dopo il match del primo turno del torneo Atp di Stoccarda (erba, 751.630 euro). Il francese si impone per 4-6, 7-6 (7-3), 4-6 in due ore e 13 minuti di gioco. Il match finisce con un errore di Fognini, che si arrende al termine di un incontro equilibrato e caratterizzato dal ‘solito’ show di Moutet, uno dei giocatori meno disciplinati (eufemismo) nel circuito. La stretta di mano apparentemente normale precede un ‘extra’ con l’azzurro che si rivolge all’avversario. “Guardami, guardami”, dice Fognini, mentre Moutet si avvia verso la sua panchina. Il microfono intercetta altre parole del ligure, che sembra rivolgersi all’avversario ancora in francese, con un’espressione ‘colorita’. L’ultima parola, in italiano, appare invece perfettamente comprensibile… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)