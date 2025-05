Fognini, il ritiro è vicino? Bertolucci e Barazzutti: “Saprà quando fermarsi”

(Adnkronos) –

Fabio Fognini e un ritiro sempre più vicino. Il tennista azzurro, che nelle scorse settimane ha giocato la sua ultima edizione degli Internazionali d’Italia, è stato eliminato nelle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma dal 25 maggio all’8 giugno, dallo statunitense Nicolas Moreno de Alboran, numero 152 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. L’ennesima delusione di Fognini sembra avvicinare ancora di più una decisione sofferta e difficile, figlia del passare degli anni e di qualche problema fisico di troppo. A parlare proprio di Fognini è stato l’ex tennista Paolo Bertolucci all’Adnkronos: “Avendo avuto una carriera come la sua, così lunga, è giusto che Fabio scelga da solo il momento e il modo migliore per ritirarsi. Purtroppo si sta avvicinando ed è un peccato perché da solo ha retto le sorti, in un momento difficile e complicato, del tennis italiano: è stato il primo italiano, dopo davvero tanto tempo, a tornare nella top 10 del tennis mondiale”. “Sta avendo un calo fisiologico e del resto lui stesso ha detto che avrebbe giocato gli Internazionali d’Italia per l’ultima volta. Ovviamente ognuno ha il proprio percorso, io avevo deciso quale sarebbe stata l’ultima stagione un anno prima quindi il distacco è stato lento”, ha spiegato Bertolucci, “il problema è quando ti pesa alzarti la mattina con i dolori, quando ti pesa fare la borsa. Quando perdi l’entusiasmo si fa difficile e spero per lui che non sia così”. Una possibile nuova carriera nel doppio? “Non credo proprio, ha già fatto le sue esperienze e se avesse voluto avrebbe iniziato già quest’anno a giocarlo per davvero”. Di Fognini ha parlato un altro ex tennista, Corrado Barazzutti, all’Adnkronos: “Adesso non mi risulta che abbia particolari problemi fisici quindi i risultati che sta registrando adesso sono dovuti alle sue prestazioni attuali. In questo momento quello che riesce a dare ed esprimere è questo e non è il suo solito livello, non sta giocando bene e questi sono i risultati”. Il tennista ligure, che il 24 maggio festeggerà 38 anni, è stato allenato a lungo da Barazzutti: “Deciderà Fabio quando sarà il momento di smettere, posso immaginare che non sia interessato a giocare solo il doppio, ma che voglia dimostrare di essere competitivo da solo. Dato che è una persona intelligente quando sarà il momento di smettere lo farà”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)