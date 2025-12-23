11.9 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fognini-Lini, dalla pista di Ballando al campo da tennis: lo show tra un match e l’altro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Non si ferma l’esperienza di Ballando con le stelle per Fabio Fognini. L’ex tennista, che si è classificato terzo nel dance show di Rai 1, ha regalato un vero e proprio show in occasione del 2° Memorial Leonardo Baldi, evento organizzato da Filippo Baldi, ex tennista e coach, a scopo benefico.  

Lunedì 22 dicembre al PalaElachem di Vigevano è andato in scena un doppio di tennis: Fabio e Filippo da una parte, dall’altra Lorenzo Sonego e Angela Vavassori. Tra un set e l’altro, però è arrivata la sorpresa.  

 

Fabio Fognini ha sorpreso il pubblico con una performance di danza insieme alla sua maestra di ballo, Giada Lini. La ballerina, insieme al suo compagno Graziano Di Prima, avrebbe dovuto regalare qualche passo di danza tra un match e l’altro, ma ha deciso di coinvolgere anche l’ex tennista Fognini, omaggiando così la loro esperienza nel dance show di Rai 1. Fognini, inizialmente colto di sorpresa, non si è tirato indietro: ha tentato una presa e alcuni dei passi ormai diventati iconici. Peccato non ci fosse la ‘famigerata’ giuria ad alzare le palette… 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.9 ° C
12.8 °
11 °
79 %
1kmh
75 %
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1335)ultimora (1196)sport (53)Eurofocus (52)demografica (34)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati