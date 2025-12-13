9.2 C
Firenze
sabato 13 Dicembre 2025
Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’ Perotti: “Non essere geloso”

(Adnkronos) – Tra Andrea Delogu e Nikita Perotti spunta… Fabio Fognini. A poche ore dalla seconda semifinale di Ballando con le stelle, in onda stasera sabato 13 dicembre su Rai 1, l’ex tennista ha inscenato un siparietto social insieme alla coppia più discussa e amata dell’edizione. Fognini ha infatti pubblicato un selfie con Delogu, con una descrizione che lascia poco spazio ai dubbi: “Non essere geloso Nikita” e aggiungendo ‘Cuoricini’ dei ComaCose come colonna sonora. 

Non è la prima volta che Fognini ‘punzecchia’ Delogu dopo che la stessa conduttrice aveva dichiarato i suoi sentimenti per il maestro di ballo. Delogu, alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle, aveva infatti raccontato sui social il rapporto “umano e vero” nato con Perotti, precisando però che tra loro non c’è una relazione e che non intende definire il legame con un’etichetta “da banalizzare” sui social. 

Durante le prove del programma, mentre Delogu lo inquadrava in una storia Instagram, Fognini ha così colto l’occasione per prenderla in giro, lanciando ‘bacini’ verso la telecamera. Per aggiungere legna sul fuoco, l’ex tennista ha lasciato un commento sotto il post della conduttrice: “Ah l’amor…”. 

 

