mercoledì 3 Dicembre 2025
Fognini show a Belve tra Sinner e Balotelli

(Adnkronos) – “Meglio nascere Sinner o Fognini? Sinner è il numero 1 al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio. Però Jannik farebbe un pensierino per viverla alla Fognini…”. Fabio Fognini si destreggia tra le domande di Francesca Fagnani a Belve, oggi 2 dicembre, nell’ultima puntata della stagione del programma su Raidue. Una parte dell’intervista è legata a Jannik Sinner, attuale numero 2 del mondo. “Cos’ho che Sinner non ha? Ho spontaneità, sono molto spontaneo e vivace. E io dico le cose in faccia e sono diretto. E’ difficile fare paragoni, sono caratteri diversi”, dice Fognini riferendosi all’altoatesino. 

Il ligure, 38 anni, ha chiuso la carriera pochi mesi fa. “Seguo tantissimo il tennis, ma non ho più giocato. Ho giocato con i mostri sacri, arrivare al nono posto del ranking è stato il coronamento di un sogno. Chi mi ama, lo fa perché ha avuto l’opportunità di conoscermi. Chi mi odia, dice ‘guarda sto cazzone’ pensando al campo ma non mi conosce fuori..”, dice. 

Fognini può essere accostato a Mario Balotelli? “Posso capire chi fa questo paragone. Abbiamo entrambi un carattere fumantino e non abbiamo sfruttato in pieno il nostro talento”.  

