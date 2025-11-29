6.3 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fognini, spettatore speciale a Ballando: c’è anche l’ex arbitro Pascal

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Spettatore speciale per Fabio Fognini a Ballando con le stelle. L’ex tennista sta partecipando al programma condotto da Milly Carlucci e nella puntata di oggi, sabato 29 novembre, ha potuto riabbracciare un vecchio ‘amico-nemico’. Tra il pubblico infatti le telecamere Rai hanno subito riconosciuto l’ex arbitro Pascal Maria, con cui Fognini ha avuto un acceso dibattito durante un primo turno di Wimbledon. 

Lo show dell’edizione 2013 dello Slam londinese è rimasto negli annali per una chiamata dubbia dell’arbitro francese: palla sulla linea o fuori? “Non è vero, non è vero!”, la supplica di Fognini all’arbitro che non può trattenere un sorriso davanti alla genuina protesta. “Ma come fai a darmi warning?”, la domanda di un disperato Fognini. 

Il rapporto tra i due, negli anni, si è evoluto e quella scena, rimasta iconica nella mente di tutti gli appassionati di tennis, ha segnato l’inizio di una insospettabile amicizia. “Mortacci sua, lui me l’ha fatta pagare con i soldi, loro con le bacchette e i numeri”, ha detto con un sorriso Fognini quando Milly Carlucci gli ha chiesto se fosse peggio Pascal o la giuria di Ballando. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.3 ° C
8.8 °
4.6 °
48 %
1.1kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
13 °
Mar
10 °
Mer
14 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1436)ultimora (1349)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati