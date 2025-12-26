6.2 C
Firenze
venerdì 26 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Foibe, Comitato 10 Febbraio: “A Firenze distrutta la targa dedicata a Norma Cossetto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’altra notte, la targa dedicata a Norma Cossetto, posta all’interno del giardino che a Firenze ricorda la giovane martire istriana, è stata divelta e coperta di fango”. A darne notizia in una nota è il Comitato 10 Febbraio.  

 

“Per l’ennesima volta la targa è stata vandalizzata – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto vergognoso, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e di ripristinare al più presto la targa dedicata alla medaglia d’oro al merito civile”. “Invitiamo le forze politiche autenticamente democratiche, i sindacati, le associazioni e i cittadini a condannare pubblicamente questa ennesima dimostrazione di ignoranza e di disprezzo per una martire delle foibe”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.2 ° C
7.3 °
5.4 °
65 %
4kmh
0 %
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
9 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1163)ultimora (1047)sport (46)Eurofocus (43)demografica (28)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati