Fonseca costruisce il suo giocatore perfetto. Ma Sinner non c’è

Nel giocatore ideale di Joao Fonseca non c’è traccia di … Jannik Sinner. Il giovane tennista brasiliano, che pochi mesi fa ha conquistato il suo primo titolo Atp a Buenos Aires, ha costruito il suo tennista perfetto colpo dopo colpo, senza mai considerare però il numero uno del mondo, ormai entrato nell’ultimo mese di squalifica per il caso Clostebol e vicino al rientro in campo. Nell’elenco di Fonseca, 18 anni, ci sono alcuni tra i più grandi giocatori di sempre e alcune sorprese, ma a far rumore, in questo caso, sono le assenze. Intervistato da Espn Brasil, Fonseca ha costruito il suo giocatore di tennis perfetto partendo dal dritto, che sarebbe quello di Martin Del Potro, argentino ritiratosi da pochi mesi. Il rovescio invece sarebbe di Novak Djokovic, la volée di Roger Federer così come lo slice. Per il servizio invece Fonseca si affiderebbe al giovane francese Giovanni Mpetsi Perricard, 21 anni e numero 37 del mondo, mentre per movimenti e mentalità il nome è quello di Rafa Nadal. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)