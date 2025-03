Fonseca squalificato nove mesi, da Pogba a Cantona: le sanzioni più dure di sempre

(Adnkronos) –

Maxi squalifica per Paulo Fonseca. Le immagini dell’ex allenatore del Milan, oggi al Lione, nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web: durante la partita di Ligue 1 contro il Brest, il portoghese era andato testa a testa con il direttore di gara, che lo ha quindi espulso. La Federazione francese ha avuto poi una dura presa di posizione, condannando la reazione di Fonseca e parlando di “comportamento intimidatorio e minaccioso”. Il rischio era che all’ex Milan fossero comminati ben 7 mesi di squalifica, alla fine al portoghese ne sono stati dati addirittura 9. Fonseca non potrà sedere quindi in panchina prima del prossimo novembre. La squalifica dell’allenatore portoghese è una delle più lunghe mai arrivate nel mondo del calcio, ma fa parte di un elenco molto più ampio. Sono tanti i casi di giocatori che nel corso degli anni hanno ricevuto una maxi squalifica dai campi di calcio. La Serie A mantiene il, triste, primato della squalifica più lunga della storia, quando Francesco Flachi nel 2009 fu inibito per 12 anni. L’ex attaccante della Sampdoria fu trovato prima positivo alla benzoilecgomina, il principale metabolita della cocaina, durante un controllo antidoping nel 2007, ricevendo una prima squalifica di 12 mesi, a cui se ne aggiunse poi una secondo, due anni più tardi, quando Flachi risultò positivo alla cocaina. In questo caso, con l’aggravante della recidiva, l’ex centravanti fu squalificato per 12 anni, terminando così la sua carriera in Serie A. Nel 2023, sempre per doping, era stato squalificato Paul Pogba. Il centrocampista francese, allora alla Juventus, risultò positivo al testosterone, sostanza proibita, e ricevette una condanna a 4 anni. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), dopo il ricorso del giocatore, ridusse poi la squalifica a 18 mesi. Nel corso degli anni diversi giocatori sono stati squalificati per calcioscommesse. I casi più recenti sono quelli di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, inibiti dai campi rispettivamente per 12 e 10 mesi, ma prima di loro era toccato anche ad Andrea Masiello, che ha ricevuto nel 2013 un totale di 2 anni e 5 mesi di squalifica, e altri giocatori di Serie A e non solo, accusati di aver truccato alcune partite di campionato. Tra loro anche Jean Francois Gillet, ex portiere di Bari e Torino, squalificato per 3 anni e 7 mesi. Uno scandalo scommesse ha scosso di recente anche la Premier League: l’ex attaccante del Brentford e della nazionale inglese, oggi all’Al Ahli, Ivan Toney, ha ricevuto infatti 18 mesi di inibizione per aver violato in ben 232 occasioni le norme sulle scommesse della Federazione. Diego Armando Maradona ricevette invece ben due maxi squalifiche, entrambe per doping. La prima, ai tempi del Napoli, arrivò nel 1991 per doping, quando il fuoriclasse argentino risultò positivo alla cocaina, venendo squalificato per 15 mesi. La seconda arrivò durante i Mondiali del 1994, quando Maradona fu trovato positivo all’efedrina, una sostanza proibita che favorisce il dimagrimento. L’ex attaccante non superò un controllo antidoping durante la fase a gironi e venne espulso dal torneo, ricevendo ulteriori 15 mesi di squalifica. Una delle squalifiche più iconiche della storia del calcio la ricevette Eric Cantona. Nel 1995 l’ex attaccante francese, durante una trasferta con il suo Manchester United sul campo del Crystal Palace, reagì alle provocazioni e agli insulti di un tifoso avversario rifilandogli un calcio volante rimasto nella storia. Cantona ricevette nove mesi di squalifica, al termine di un processo lungo e mai così mediatico, che ha finito per segnare un’epoca nel calcio inglese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)