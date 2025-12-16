9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fontana di Trevi a pagamento? “Solo ipotesi, non c’è data né decisione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Fontana di Trevi sarà a pagamento? Si tratta solo di “un’ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina sta ragionando da tempo”. È quanto si apprende da fonti del Campidoglio in merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso al monumento romano per i turisti.  

Dalle stesse fonti si precisa che “si tratta solo di una ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina, come è noto, sta ragionando da tempo. Tuttavia, ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito”. 

Secondo quanto riportato oggi da alcune testate, in particolare dal Corriere della Sera, il nuovo balzello da due euro dovrebbe partire dal prossimo 7 gennaio 2026 e sarebbe a carico dei soli turisti: per i romani, infatti, l’accesso al monumento resterebbe gratuito. Secondo le stime, la mini-tassa sulla Fontana porterebbe nelle casse comunali circa 20 milioni di euro. Da gennaio – si legge ancora – dovrebbero quindi essere organizzate due corsie nella piazza già contingentata, una per i romani e l’altra per i turisti, mentre il pagamento del ticket potrà essere effettuato anche con carta di credito. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
12.7 °
9.4 °
74 %
0.5kmh
75 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1382)ultimora (1255)sport (62)Eurofocus (37)demografica (28)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati