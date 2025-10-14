Food, Canzoniero (H&GRF): “In dieta mediterranea sostenibilità e salute”

(Adnkronos) – “Siamo qui per parlare della dieta mediterranea come bussola di sostenibilità. Sovrappone gli aspetti green che cerchiamo in un’alimentazione equilibrata, a quelli della salute, del benessere e della longevità”.

Così Domenico Canzoniero, tra i fondatori dello Human&Green Retail Forum, “un’avventura complessa nata 15 anni fa per cercare di spingere verso parametri di sostenibilità la distribuzione organizzata e il largo consumo italiano”, dice Canzoniero all’edizione 2025.

“La dieta mediterranea è una bussola semplice e fattibile che vorremmo trasformare in algoritmo”, dice. Al Forum è stato infatti presentato lo Human&Green Retail Experience, il primo algoritmo che traduce i principi della Dieta Mediterranea UNESCO in decisioni commerciali quotidiane, “e che speriamo – conclude Canzoniero – trovi l’interesse e l’accoglienza di tutta la business community del largo consumo”.

—

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)