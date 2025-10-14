23.1 C
Food, Colombo (Cortilia): “Riportare attenzione su qualità cibo”

(Adnkronos) – “È importante che su principi come quello della qualità” del cibo “e l’attenzione all’alimentazione ci sia convergenza tra tanti attori del mercato del food. Questo credo sia il grande valore di questa iniziativa che converge su un tema essenziale” ha detto all’Adnkronos Andrea Colombo, Ceo di Cortilia, partecipando alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, ‘La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile’, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi). 

Colombo racconta poi dell’esperienza con l’intelligenza artificiale applicata alla creazione di diete bilanciate: “Per noi di Cortilia, molto attenti alla qualità del cibo che vendiamo, è importante poter utilizzare l’intelligenza artificiale per proporre ai nostri clienti una dieta che sia il più sana possibile e il più coerente possibile con quelli che sono i nostri principi di filiera corta, di trasparenza, di qualità, di freschezza”, conclude. 

