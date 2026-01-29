9.2 C
Food, Finzi (AstraRicerche): "Gli italiani preferiscono minestrone surgelato a quello fresco"

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Abbiamo condotto un’ampia indagine sul legame degli italiani con il minestrone, scoprendo che il 90% degli italiani lo consuma a volte e il 54% spesso. Il minestrone surgelato vince su quello fresco, in particolare in inverno. Gli italiani riconoscono al surgelato dei vantaggi molto rilevanti, a partire dalla comodità, in quanto è un prodotto sempre disponibile, che prepara in poco tempo. A prevalere però è anche il concetto di antispreco: del minestrone surgelato non si butta via niente”. Lo afferma Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, nel corso della conferenza stampa, organizzata da Findus a Milano, per celebrare il 60esimo anniversario del Minestrone Findus, nato nel 1966 nello storico stabilimento di Cisterna di Latina.  

“Findus è una marca a cui viene riconosciuta affidabilità e serietà, 60 anni di storia associata ai valori fondamentali del minestrone – spiega Finzi – calore, casa, famiglia e un aspetto fondamentale, il benessere”.  

“Gli italiani vogliono aumentare il consumo di verdure da qui ai prossimi anni, e il minestrone è una delle strade migliori per farlo, e sono anche molto esigenti: cercano un minestrone che abbia un buon sapore e un buon mix di verdure differenti, possibilmente italiane – conclude – Inoltre, più della metà degli italiani tende a fare il minestrone aggiungendo qualcosa, come l’olio extravergine di oliva o un po’ di formaggio, ma non mancano anche coloro che aggiungono crostini, spezie o altre particolarità per insaporire ancora di più il prodotto, tipicamente quello surgelato”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

