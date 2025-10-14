23.1 C
Food, Gentile (Easy Coop): “Con IA consumatore più informato su prodotti”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale ormai è concreta, si pratica. Cogliere le opportunità che derivano da un suo utilizzo intelligente può rappresentare, soprattutto per il consumatore che acquista su siti e-commerce, uno strumento per creare dei percorsi di acquisto orientati al mangiar bene o prodotti che incarnano un po’ quei principi che la dieta mediterranea, nel senso più ampio, racchiude”.  

Così, Gian Maria Gentile, direttore generale di Easy Coop, partecipando oggi alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, ‘La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile’, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi). 

Un evento che il Dg considera “un momento assolutamente importante per i consumatori e il pianeta, in un’ottica di innovazione del retail. Un tema – conclude – che si inserisce trasversalmente su un mondo che cerca sempre di soddisfare le esigenze dei consumatori”. 

 

