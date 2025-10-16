18.8 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Food, Urso (Mimit): “Ristorazione in catena è 10% del mercato dei consumi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La ristorazione in catena rappresenta circa il 10% del mercato dei consumi fuoricasa, con oltre 700 gruppi e 12mila e 300 punti vendita in tutta la penisola. Negli ultimi anni il comparto ha registrato una crescita significativa, grazie allo sviluppo di mini catene che affiancano i grandi player nazionali e internazionali. Questa dinamicità testimonia una capacità di rispondere rapidamente alle esigenze dei consumatori grazie a una distribuzione capillare e a un servizio puntuale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, intervenendo con un videomessaggio all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena. 

Il ministro si è soffermato sulla capacità del settore di “mettere al centro il benessere della persona e diffondere l’eccellenza a tavola, promuovendo gusti e tradizioni della nostra cucina, candidata dal governo nel 2023 a patrimonio immateriale dell’Unesco”, ricorda. Un percorso che richiede “lo sforzo di coniugare innovazione e sostenibilità per rispondere alle sfide ambientali e al contempo migliorare la qualità del servizio, fidelizzare i clienti e rafforzare il brand”, riflette il ministro. 

L’attenzione del settore per le risorse umane è testimoniata dalle “politiche e le iniziative promosse dalle vostre aziende per valorizzare lavoratrici e lavoratori di tutte le età – evidenzia Urso che poi approfondisce – Un addetto su quattro è over 50, spesso reimpiegato in nuove opportunità o in cerca di seconda valorizzazione, mentre quasi il 40% del personale è composto da under 30. In questa cornice – aggiunge – è significativo il vostro progetto rivolto alla formazione di giovani under 25 con assunzioni immediate in apprendistato a fine percorso. L’iniziativa lodevole, realizzata in collaborazione con alcuni vostri associati con la Fondazione ITS Academy, assicura figure altamente qualificate, contribuendo al miglioramento delle competenze complessive del settore”, sottolinea. 

Il ministro riconosce come quella della formazione sia “una necessità strategica che richiede investimenti, formazione continua e una visione a lungo termine su cui il Mimit è al vostro fianco”, assicura. “Siamo intervenuti con una disciplina sul contrasto delle recensioni false – ricorda – Una problematica significativa e pregiudizievole per le aziende, per i consumatori e per la competitività leale del mercato. La passione, la professionalità e l’attenzione al dettaglio che dimostrate ogni giorno non solo arricchiscono la nostra reputazione, ma contribuiscono a rafforzare l’immagine del Paese nel mondo – incalza – Sono certo che su questa strada – conclude – insieme potremo affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo e motivato orgoglio, segnalando ulteriori successi”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.8 ° C
18.9 °
17.7 °
53 %
3.1kmh
0 %
Gio
18 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1890)ultimora (1295)vid (198)tec (103)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati