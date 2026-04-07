18 C
Firenze
martedì 7 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Forlì, ucciso a coltellate dopo una lite nella notte: un sospettato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Forlì, dove un un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte dopo una lite. Poco prima delle 3 di questa notte, la Polizia è infatti intervenuta in una macelleria su richiesta di uno straniero che era nel locale e che ha segnalato la presenza di un uomo privo di vita. Dopo essere arrivati sul posto, i poliziotti hanno forzato la porta di accesso e sono entrati, trovando una persona ferita e un corpo esanime dietro al bancone.  

Secondo quanto fa sapere la Polizia in una nota, “il cadavere presentava evidenti lesioni da arma da taglio e segni di colluttazione”. Sul posto è intervenuto personale del 118, la Squadra Mobile, il magistrato di turno, il medico legale e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e di Forlì. “Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia avvenuto al termine di una lite tra cittadini stranieri – si legge ancora nella nota –. Al momento un sospettato è in Questura per essere interrogato”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18 ° C
19.2 °
16.8 °
62 %
1.8kmh
20 %
Mar
20 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
24 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1180)ultimora (725)sport (152)Tecnologia (58)Eurofocus (48)lavoro (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati