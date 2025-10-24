18.3 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formazione, Forlani (Inapp): “Deve essere permanente, cooperazione tra attori coinvolti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Al 2035 avremo l’uscita dal mercato del lavoro di 6 milioni di addetti, l’ossatura dei mestieri in Italia, che hanno ottenuto il trasferimento delle competenze attraverso i canali informali. A oggi gli strumenti di placement, come l’apprendistato e i tirocini, sono sottoutilizzati. E’ necessario puntare sulla formazione permanente, basata sui fabbisogni, con la cooperazione di tutti gli attori coinvolti”. Così, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro, Natale Forlani, presidente dell’Inapp, analizzando la situazione del mercato del lavoro.  

Secondo Forlani, quindi, è necessario che al termine “del programma Gol si faccia il punto sulle criticità e sui risultati positivi, senza se e senza ma, guardando agli interessi del Paese”, con l’auspicio che i soggetti coinvolti “non guardino all’assistenza dello Stato ma piuttosto mettendo in campo responsabilità e innovazione sociale per fronteggiare le prossime sfide che abbiamo di fronte”, conclude.  

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.3 ° C
18.8 °
17.4 °
62 %
6.2kmh
20 %
Ven
17 °
Sab
17 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2061)ultimora (1422)vid (292)tec (80)sport (70)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati