Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenza

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Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di scena sul circuito di Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, proprio come successo a Shanghai, chiudendo in 1’28”778 e conquistando così la seconda pole della carriera. Dietro di lui, a completare la doppietta Mercedes, il britannico George Russell a +0.298 di distanza.
Partirà in terza posizione la McLaren di Oscar Piastri, mentre si accontenta della seconda fila Charles Leclerc, che riesce a battere il campione del mondo in carica Lando Norris all’ultimo giro. In terza fila invece l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly.
Partirà ottava la Red Bull con Isack Hadjar, mentre delude clamorosamente Max Verstappen, che per la seconda volta su tre Gp non riesce ad accedere al Q3. Nona posizione per Bortoleto, conclude la top ten il rookie Lindblad.
La griglia di partenza del Gran Premio del Giappone di Formula 1:
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
2. George Russell (Mercedes)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Isack Hadjar (Red Bull)
9. Gabriel Bortoleto (Audi)
10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)
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