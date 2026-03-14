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Formula 1, domani Gp Cina: orario, griglia di partenza e dove vederlo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Domani, domenica 15 marzo, il Circus scenderà in pista per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare era stato George Russell davanti ad Andrea kimi Antonelli. Proprio il bolognese scatterà dalla pole position a Shanghai. Ecco orario del Gp di Cina, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming.
 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Cina:  

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
 

2 .George Russell (Mercedes) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari)
 

4. Charles Leclerc (Ferrari)
 

5. Oscar Piastri (McLaren) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Pierre Gasly (Alpine) 

8. Max Verstappen (Racing Bulls) 

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

10. Oliver Bearman (Haas) 

11. Nico Hulkenberg (Audi) 

12. Franco Colapinto (Alpine) 

13. Esteban Ocon (Haas) 

14. Liam Lawson (Racing Bulls) 

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

16. Gabriel Bortoleto (Audi) 

17. Carlos Sainz (Williams) 

18. Alexander Albon (Williams) 

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Sergio Perez (Cadillac) 

 

Dove vedere il Gp di Cina in Formula 1? La gara inizierà alle 8 ora italiana e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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