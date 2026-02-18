Formula 1 e non solo, Sky accende i motori: offerta infinita e presto il ritorno di Vanzini

(Adnkronos) – Sky si prepara alla stagione 2026 dei motori, con la Formula 1 in copertina, e non vede l’ora di riabbracciare Carlo Vanzini, la voce del Mondiale. Il telecronista è reduce dall’intervento per un tumore al pancreas. “I motori sono da tanti anni uno dei pilastri della ‘Casa dello Sport’, che oggi è stata ribattezzata Casa dei Motori. Quest’anno la nostra sarà un’offerta infinita, tutto il mondo delle due e quattro ruote verrà trasmesso su Sky”, ha detto Giuseppe De Bellis, executive vice president Sport, News and Entertainment di Sky Italia ha aperto l’evento di presentazione della nuova stagione dei motori di Sky, a Milano.

“Confermiamo questa grande passione, che coinvolge i nostri abbonati appassionati di Motorsport, di velocità”, aggiunge De Bellis annunciando poi che la squadra di Sky Sport, guidata dal direttore Federico Ferri e coordinata da Guido Meda, quest’anno vedrà anche il ritorno del telecronista Carlo Vanzini.

“Noi -sottolinea De Bellis- siamo l’esempio di come far vivere le emozioni dello sport, in questo caso del Motorsport, grazie al racconto fatto dal talento e le capacità dei nostri volti. Raccontare queste emozioni per tutto l’anno -conclude- è un privilegio e speriamo possa essere una stagione accesa fino alla fine, così come successo lo scorso anno. Una stagione di grande competizione raccontata dai campioni di Sky Sport”.

“Oggi abbiamo parlato di come raccontiamo i motori. Ciò che ci viene riconosciuto è la capacità di raccontare questo sport con passione e competenza, con emozione, innovazione e attenzione alla tecnologia. E questo è ciò che ci contraddistingue”, ha detto il ceo di Sky Italia, Andrea Duilio,.

Il manager ha poi voluto rivolgere un pensiero a Carlo Vanzini, lo storico telecronista di Sky costretto da una malattia a stare lontano dagli schermi tv per dedicarsi alle cure e che presto tornerà a condurre: “La parola che più è stata usata oggi -ha detto Duilio- è ‘emozione’. Quella stessa emozione che abbiamo vissuto nel rivedere Carlo. Sono felice che stia meglio e gli facciamo un grosso in bocca al lupo”. E ha concluso: “Non vediamo l’ora di rivederlo”.

