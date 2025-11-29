Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Qatar: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) –

Gara Sprint e qualifiche del Gp del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1, in programma oggi sabato 29 novembre in diretta tv (anche in chiaro) e streaming. Nelle qualifiche Sprint andate in scena ieri il più veloce è stato Oscar Piastri.

Il pilota australiano della McLaren ha girato in 1’20″055 precedendo la Mercedes del britannico George Russell (1’20″087). Terzo posto in griglia per la McLaren del britannico Lando Norris (1’20″285), leader del Mondiale, che in seconda fila sarà affiancato dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (1’20″450). In terza fila le Red Bull del giapponese Yuki Tsunoda (1’20″519) e dell’olandese Max Verstappen (1’20″528). Alle loro spalle la Mercedes di Kimi Antonelli (1’20″532) e la Williams dello spagnolo Alex Albon (1’21″438). Solo nona in quinta fila la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’21″636). Addirittura diciottesimo il britannico Lewis Hamilton, eliminato nel Q1 con l’altra Ferrari.

La Sprint di oggi, l’ultima della stagione, assegna punti pesantissimi per la corsa al titolo iridato. Norris comanda con 390 punti davanti a Piastri e Verstappen, che inseguono a quota 366 e devono fare il pieno nel finale del campionato per sognare la rimonta.

La gara Sprint oggi scatterà alle 15, ora italiana. Le qualifiche in vista del Gp di domani, invece, si svolgeranno dalle 19 alle 20 italiane, vale a dire tra le 21 e le 22 in Qatar.

La gara Sprint e le qualifiche del Gp del Qatar di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull’app SkyGo e su NOW. Saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8.

