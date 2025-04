Formula 1, Gp Suzuka: qualifiche, dove vederle e orario

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime due gare in Australia e Cina, il Circus fa tappa a Suzuka per un weekend che promette spettacolo. Dopo le prove libere, domani sabato 5 aprile tocca alle qualifiche. Ecco il programma di giornata, gli orari e come vedere le varie sessioni sul circuito nipponico.

Dopo le prime due sessioni di prove libere (miglior tempo del circuito per Oscar Piastri, in 1:28.114), nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 aprile sarà la volta della terza sessione di prove e poi delle qualifiche, con cui verrà stabilità la griglia di partenza del Gran Premio di Suzuka di domenica 6 aprile. Ecco il programma di sabato, visibile in esclusiva su Sky: 4.15: Paddock Live 4.30: F1 – Prove Libere 3 5.30: Paddock Live 7.15: Warm Up 7.30: Paddock Live

8: F1 – Qualifiche

9.15: Paddock Live Il Mondiale di Formula 1 è trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. Le qualifiche saranno visibili sabato 5 aprile alle 8, mentre domenica 6 aprile la gara inizierà alle 7 e sarà visibile anche in replica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)