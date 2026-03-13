Formula 1, Hamilton ‘spia’ la Mercedes a Shanghai

(Adnkronos) –

Lewis Hamilton ‘spia’ la Mercedes. Prima del via delle qualifiche della gara Sprint del Gran Premio della Cina di Formula 1, andate in scena nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 13 marzo, il pilota della Ferrari si è soffermato a studiare la macchina della scuderia tedesca, assoluta dominatrice di questa prima parte di stagione.

Hamilton è stato così ‘beccato’, a pochi minuti dal via delle qualifiche, a sbirciare da vicino la monoposto della Mercedes. Il tedesco si è accovacciato, ha girato intorno alla macchina e ha osservato da vicino il lavoro dei meccanici della sua ex scuderia.

Le qualifiche si sono chiuse come da pronostico, con la pole position dei due piloti Mercedes: prima posizione per George Russell e secondo per Andrea Kimi Antonelli. Hamilton ha chiuso con il quarto miglior tempo, preceduto dalla McLaren di Lando Norris e distanziando il compagno di squadra Charles Leclerc, soltanto ottavo.

