Formula 1, il Gp del Bahrain in diretta: Ferrari insegue McLaren

(Adnkronos) – Quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 13 aprile, il Circus fa tappa in Bahrain per una delle gare più impegnative della stagione. Il Gran Premio sul Circuito Internazionale del Bahrain inizierà alle 17 e la McLaren di Oscar Piastri partirà davanti a tutti, dopo la pole position centrata nelle qualifiche. Dietro di lui, la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Il Gran Premio del Bahrain arriva dopo le prime tre gare stagionali in Australia, Cina e Giappone. Lando Norris comanda la classifica del Mondiale piloti con 62 punti, davanti al campione del mondo Max Verstappen (61) e Oscar Piastri (49). Sesto Charles Leclerc (20 punti), ottavo Lewis Hamilton (15). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)