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Formula 1, in Cina Russell vince Sprint ma podio è rosso Ferrari: Leclerc secondo, Hamilton terzo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Super Ferrari nella gara Sprint del Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo, è andata in scena la gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australia, dominato dalla Mercedes. Anche in questo caso, proprio come a Melbourne, a trionfare è stato George Russell, partito dalla pole position, che ha preceduto Charles Leclerc e Lewis Hamilton per un podio rosso Ferrari. 

Bloccato al via Andrea Kimi Antonelli, il giovane italiano della Mercedes che partiva dalla seconda posizione, ma è stato penalizzato nel corso della gara per un incidente con Hadjar e quinto al traguardo dietro la McLaren di Lando Norris. Sesto il compagno di scuderia papaya Oscar Piastri mentre chiudono la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson e la Haas di Oliver Bearman, scuola Ferrari, ottavo. Nessun punto invece per la Red Bull di Max Verstappen, in difficoltà e soltanto nono sul circuito di Shanghai. 

 

L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Cina: 

1. George Russell (Mercedes) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. Lando Norris (McLaren) 

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

6. Oscar Piastri (McLaren) 

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 

8. Oliver Bearman (Haas) 

9. Max Verstappen (Red Bull) 

10. Esteban Ocon (Haas) 

11. Pierre Gasly (Alpine) 

12 Carlos Sainz (Williams) 

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 

14 .Franco Colapinto (Alpine) 

15. Isack Hadjar (Red Bull) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 

18. Lance Stroll (Aston Martin) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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